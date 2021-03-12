Microsoft уже не первый год пытается подружить Android и Windows 10 на самом тесном уровне. Ранее для этого внутри корпорации разрабатывали проект Astoria, но его отменили. Сейчас компания ищет новый способ реализации запуска Android-приложений в Windows 10, сообщает Windows Latest.

Альтернативным вариантом является "стриминг" со смартфонов серии Samsung Galaxy по средствам программы My Phone. Но это не является полноценным способом, а лишь обходным путем. Поэтому Microsoft придумала еще один способ, как подружить программы от Android со своей операционной системой.

Android подружат с Windows 10 на "нативном" уровне

У Microsoft есть еще один проект Latte. Он позволяет "упаковывать" программы и игры разработчикам Android и фирменный формат установщика MSIX. Проект работает на базе подсистемы Windows для Linux (Windows Subsystem for Linux) и предусматривает в первую очередь размещение Android-приложений в каталоге Windows Store.

Однако сейчас это реализовано "криво" и не позволяет в полной мере использовать любые APK приложения напрямую в Windows 10.

Программа My Phone позволяет запускать Android-приложения со смартфнов Samsung на Windows 10

Microsoft заявила, что сейчас усилила направление развития проекта Latte, который уже в этом году наконец-то позволит Microsoft запускать приложения Android в Windows практически, как на родной платформе без ограничений.

Сейчас в качестве альтернативы для запуска игр и программ Android выступают эмуляторы, вроде Bluestacks, NOX App Player или MEMU. Этот способ требует небольшой настройки, однако вполне сгодится даже для того, чтобы поиграть в любимые игры с мобильной платформы на десктопе.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Android 12 превратит смартфоны в iPhone. В то же время роботы будут принудительно обновлять компьютеры с Windows 10.

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