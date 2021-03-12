Известная 42-летняя певица Ани Лорак сообщила в соцсети хорошую новость для поклонников. Так, по ее словам, в кинотеатрах отныне можно увидеть ее музыкальное шоу Diva. Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram.

Однако фильм покажут только в российских городах.

Мои дорогие, приглашаю вас всех в кино на легендарное музыкальное шоу Diva! 22 высокотехнологичных номера с уникальными декорациями, костюмами и спецэффектами впервые представлены на большом экране. Города показов: Москва, Пенза, Саранск, Чебоксары, Старый Оскол, Курск, Оренбург, Нижнекамск, Саратов, Набережные Челны, Уфа, Казань, Бузулук, Санкт-Петербург, Энгельс, Жигулевск, Волгоград.

Поклонники из Украины активно комментируют эту новость, высказывая свое сожаление о том, что так и не смогут попасть в кинотеатры на фильм Лорак:

"К сожалению про Киев совсем забыли", "Дорогая, мы ждем вас с этим невероятно масштабным шоу в Украине", - написали в комментариях пользователи соцсети.

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