Ани Лорак появилась в новом роскошном образе. На своей странице в Instagram певица опубликовала фото, на котором она позирует перед камерой в соблазнительном наряде.

Кожаные брюки и строгий пиджак заворожили поклонников. Фото сделано 12 февраля в ЦУМе, где Каролина была гостьей корнера Kilian Paris.

Читайте также Звезда "Друзей" в дерзком наряде удивила откровенной фотосессией

Там была предствлена новая линейка парфюмера Килиан Хеннеcси, который лично приехал на презентацию. Нужно заметить, что коллекция средств для макияжа впервые вышла у этого брэнда год назад.

Ани Лорак не упустила возможности лично встретиться с основателем бренда. Ну и конечно – "выгуляла" новый look на светском мероприятии.

Напомним, что артистка частенько радует своих подписчиков такими взрывными образами.

Ранее известная украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно показала видео в нижнем белье, взбудоражила фанатов новым фото.

Также мы писали о том, что Тина Кароль взбудоражила фанатов королевским образом, а также Ани Лорак поразила поклонников внешним видом.