Отныне автомобиль можно зарегистрировать прямо в салоне [ Редактировать ]
Источник: expolight.net
Украинцы, покупающие новые машины, получили возможность зарегистрировать их прямо в автосалоне, там же получить на них техпаспорт и номерные знаки. Вся процедура происходит без обременительных поездок в сервисные центры МВД. Об этом пишут "Факты".
Для упрощения процедуры регистрации автомобилей Кабинет министром принял постановление №1273. Пока регистрация "под ключ" доступна не в каждом автосалоне, и только для новых автомобилей. Нововведение пока также не касается автомобилей с пробегом, которые некоторые автосалоны продают по так называемой программе Trade-in. Для них система перерегистрации остается прежней.
Чтобы предоставлять услугу регистрации автомобиля прямо в салоне, импортеры и дилеры должны быть зарегистрированы в Главном сервисном центре (ГСЦ) МВД как субъекты хозяйствования и подписать с ним договор о сотрудничестве.
Для этого необходимо отправить соответствующие заявки и документы в ГСЦ МВД. Там заявку одобрят или отклонять в 30-дневный срок.
Автосалоны, которые попадут в программу, получат право самостоятельно подготавливать необходимые документы для регистрации автомобилей по форме, принятой в ГСЦ. Также у них появится право идентифицировать личность покупателей машин и их представителей.
Подготовленные автосалонами документы будут передавать в ГСЦ через функциональную подсистему единой информационной системы МВД.
Ранее "Подробности" опубликовали рейтинг ТОП-25 самых проблемных автомобилей, от которых следует держаться подальше.
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