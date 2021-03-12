Пока регистрация под ключ доступна не в каждом автосалоне Источник: expolight.net

Украинцы, покупающие новые машины, получили возможность зарегистрировать их прямо в автосалоне, там же получить на них техпаспорт и номерные знаки. Вся процедура происходит без обременительных поездок в сервисные центры МВД. Об этом пишут "Факты".

Для упрощения процедуры регистрации автомобилей Кабинет министром принял постановление №1273. Пока регистрация "под ключ" доступна не в каждом автосалоне, и только для новых автомобилей. Нововведение пока также не касается автомобилей с пробегом, которые некоторые автосалоны продают по так называемой программе Trade-in. Для них система перерегистрации остается прежней.

Чтобы предоставлять услугу регистрации автомобиля прямо в салоне, импортеры и дилеры должны быть зарегистрированы в Главном сервисном центре (ГСЦ) МВД как субъекты хозяйствования и подписать с ним договор о сотрудничестве.

Для этого необходимо отправить соответствующие заявки и документы в ГСЦ МВД. Там заявку одобрят или отклонять в 30-дневный срок.

Автосалоны, которые попадут в программу, получат право самостоятельно подготавливать необходимые документы для регистрации автомобилей по форме, принятой в ГСЦ. Также у них появится право идентифицировать личность покупателей машин и их представителей.

Подготовленные автосалонами документы будут передавать в ГСЦ через функциональную подсистему единой информационной системы МВД.

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