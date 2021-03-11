Держитесь подальше: ТОП-25 самых проблемных автомобилей [ Редактировать ]
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Обладать автомобилем, который не ломается – самая настоящая мечта автовладельцев, но, увы, несбыточная.
Все потому, что не существует машины, в которой бы ничего не ломалось со временем. Износ запчастей все равно даст о себе знать рано или поздно. Радует лишь тот факт, что существуют просто надежные модели, которые не доставляют особых хлопот при эксплуатации годами.
Однако есть модели, которые ломаются настолько часто, что от них советуют держаться подальше.
Международная группа экспертов недавно составила рейтинг из ТОП-10 автомобилей, которые доставляют очень много хлопот своим владельцам из-за различных конструкционных дефектов, от чего являются частыми гостями СТО. Рейтинг опубликовало издание Whatcar.
Tesla Model S также оказалась в антирейтинге
Данные взяты за 2020 год по 21 стране, в частности Австралии, Франции, Германии, Польше, Турции, Италии, Испании и других.
Рейтинг авто выглядит следующим образом:
- Audi A6 (2011-2018)
- Seat Alhambra (2011-2020)
- Land Rover Discovery Sport (2014-2019)
- Range Rover Sport (2013)
- Land Rover Discovery (2015)
- Range Rover Velar
- Porsche 718 Cayman
- Seat Leon (2013-2020 дизельный вариант)
- Range Rover Evoque (2011-2019)
- Peugeot 308
- Volkswagen Golf (2013-2020 дизельный вариант)
- Porsche Panamera
- Tesla Model S
- Suzuki Ignis (2016)
- Dacia Sandero (2013-2020)
- Ford S-Max (2015)
- Jaguar XJ (2010)
- Nissan Qashqai (2014-2021)
- Mercedes C-Class (2014)
- Opel Insignia (2017)
- Nissan X-Trail (2014)
- BMW X6 (2014-2019)
- Kia Picanto (2017)
- Jaguar E-Pace
- MG ZS EV
Стоит также отметить, что часть перечисленных автомобилей являются очень популярными на вторичном рынке в Украине.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как был составлен рейтинг ТОП-10 самых популярных автомобилей в Украине и Киеве. Также "Подробности" назвали ТОП-10 дешевых автомобилей в Украине.
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