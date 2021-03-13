В COVID-больницах Ужгорода не хватает мест - врач [ Редактировать ]
В Ужгороде Закарпатской области наблюдается сложная ситуация с госпитализацией пациентов с коронавирусной болезнью. В больницах не хватает коек, и больных оставляют лечиться дома.
Об этом заявил врач-инфекционист Виктор Петров в эфире одного из телеканалов.
"Сегодня мне не удалось положить в стационар пациентов, которые требовали госпитализации. Сейчас они перебывают дома на кислородных концентраторах. И, слава Богу, удалось их обеспечить хотя бы этим необходимым оборудованием для того, чтоб они могли дышать", - сообщил доктор.
Он также отметил, что больные, которых оставили дома, - молодые люди. И по состоянию на утро 12 марта по всему городу было только пять свободных коек, на которых могли бы разместить таких пациентов.
"Интенсивная терапия также занята и не справляется. Мы очень надеемся, что сможем привлечь какие-либо дополнительные ресурсы, чтоб стабилизировать ситуацию", - добавил врач.
Ранее сообщалось, что на Закарпатье смертность от COVID-19 бьет рекорды, а больницы переполнены. Также мы писали о том, что в Украине растут темпы иммунизации граждан. Наибольшее количество доз вакцины использовали в Киевской области.
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