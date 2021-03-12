Вакцинация от коронавируса: в Украине растут темпы иммунизации граждан [ Редактировать ]
За минувшие сутки украинские медики сделали 8859 прививок от коронавирусной инфекции. Таким образом, с начала кампании по иммунизации в стране сделали 38 237 уколов.
Наибольшее количество доз вакцины использовали в Киевской области - 950. Однако в целом сейчас наблюдается следующая ситуация:
- Винницкая область - 370 прививок;
- Волынская область - 160 прививок;
- Днепропетровская область - 800 прививок;
- Донецкая область - 610 прививок;
- Житомирская область - 128 прививок;
- Закарпатская область - 280 прививок;
- Запорожская область - 320 прививок;
- Ивано-Франковская область - 262 прививки;
- Киевская область - 950 прививок;
- Кировоградская область - 320 прививок;
- Луганская область - 180 прививок;
- Львовская область - 320 прививок;
- Киев - 230 прививок;
- Николаевская область - 250 прививок;
- Одесская область - 230 прививок;
- Полтавская область - 510 прививок;
- Ровенская область - 320 прививок;
- Сумская область - 389 прививок;
- Тернопольская область - 560 прививок;
- Харьковская область - 320 прививок;
- Херсонская область - 400 прививок;
- Хмельницкая область - 280 прививок;
- Черновицкая область -260 прививок;
- Черниговская область - 80 прививок.
- Черкасская область - 330 прививок.
Известно, что за весь период кампании по вакцинации на территории Украины наилучшая ситуация с прививками в Донецкой области - 4411 человек, тем временем, наименьшее количество получивших спасительный укол находится в Черниговской области - 626 граждан.
Читайте также, в Министерстве здравоохранения заявили об одобрении в Украине вакцины против коронавируса китайской компанией Sinovac. Партнером Sinovac в Украине является фармацевтическая компания "Лекхим", которая имеет соглашение с производителем на поставку 5 миллионов доз вакцины в Украину.
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