С начала кампании по иммунизации в стране сделали 38 237 уколов/ фото: РИА Новости

За минувшие сутки украинские медики сделали 8859 прививок от коронавирусной инфекции. Таким образом, с начала кампании по иммунизации в стране сделали 38 237 уколов.

Наибольшее количество доз вакцины использовали в Киевской области - 950. Однако в целом сейчас наблюдается следующая ситуация:

Винницкая область - 370 прививок;

Волынская область - 160 прививок;

Днепропетровская область - 800 прививок;

Донецкая область - 610 прививок;

Житомирская область - 128 прививок;

Закарпатская область - 280 прививок;

Запорожская область - 320 прививок;

Ивано-Франковская область - 262 прививки;

Киевская область - 950 прививок;

Кировоградская область - 320 прививок;

Луганская область - 180 прививок;

Львовская область - 320 прививок;

Киев - 230 прививок;

Николаевская область - 250 прививок;

Одесская область - 230 прививок;

Полтавская область - 510 прививок;

Ровенская область - 320 прививок;

Сумская область - 389 прививок;

Тернопольская область - 560 прививок;

Харьковская область - 320 прививок;

Херсонская область - 400 прививок;

Хмельницкая область - 280 прививок;

Черновицкая область -260 прививок;

Черниговская область - 80 прививок.

Черкасская область - 330 прививок.

Известно, что за весь период кампании по вакцинации на территории Украины наилучшая ситуация с прививками в Донецкой области - 4411 человек, тем временем, наименьшее количество получивших спасительный укол находится в Черниговской области - 626 граждан.

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