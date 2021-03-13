В субботу, 13 марта, стоимость биткоина снова превысила 59 тысяч долларов. В моменте криптовалюта подорожала до 59 749 долларов - исторического максимума.

Об этом свидетельствуют данные Coinmarketcap.

Примечательно, что биткоин достиг исторического максимума в 58 354 долларов 21 февраля. В результате его рыночная капитализация превысила 1 триллион долларов. Затем биткойн упал до 45 тысяч долларов, однако в марте рост возобновился.

Согласно последнему отчету Goldman Sachs, по состоянию на 4 марта годовая доходность биткоина, составлявшая около 70%, была примерно вдвое выше, чем у следующего ближайшего конкурента, энергетического сектора.

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина за сутки снизилась почти на 10%. Также мы писали о том, что конкурент биткоина Ethereum рекордно подорожал.

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