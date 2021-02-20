В субботу, 20 февраля главная цифровая валюта - биткоин, подорожала и установила новый рекорд - 56,2 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

Стоит отметить, что главная цифровая валюта подорожала за сутки на 8%, а за неделю – на 25%. Рыночная капитализация монеты подскочила до 1 180 млрд долларов.

Резкое подорожание криптовалюты произошло на фоне заявления американского миллиардера Илона Маска о том, что "биткоин – почти такая же глупость, как обычные деньги".

Важно, что НБУ до сих пор не определился со статусом криптовалют.

Фактически украинцы, которые покупают их, добровольно отдают свои деньги. Гарантий, ответственности, возможности вернуть средства, нет.

Напомним, 19 февраля, курс криптовалюты биткоин превысил отметку в 54 000 доллара. Это наивысшее значение за всю историю биткоина.

Читайте также, аналитики утверждают, что дальнейший рост биткоина неизбежен. Курс биткоина может вырасти до $100 тысяч.

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