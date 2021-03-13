Епідемія COVID-19 в Україні нарощує обороти. За минулу добу майже тринадцять із половиною тисяч заражень. Найбільше нових хворих у столиці, Житомирській, Вінницькій, Київській, Львівській та Харківській областях.

Померли двісті сорок три українці, майже п'ять тисяч одужали. Водночас набирає обертів і кампанія з вакцинації. На сьогодні щеплення отримали вже сорок сім із половиною тисяч людей.