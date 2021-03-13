COVID-19 нарощує обороти в Україні [ Редактировать ]
Епідемія COVID-19 в Україні нарощує обороти. За минулу добу майже тринадцять із половиною тисяч заражень. Найбільше нових хворих у столиці, Житомирській, Вінницькій, Київській, Львівській та Харківській областях.
Померли двісті сорок три українці, майже п'ять тисяч одужали. Водночас набирає обертів і кампанія з вакцинації. На сьогодні щеплення отримали вже сорок сім із половиною тисяч людей.
по теме
COVID-19 в Україні: кількість хворих зростає шаленими темпами
У лікарнях черги навіть до реанімацій: місцева влада оголосила максимальну медичну мобілізацію, під палати облаштовують все, що тільки можна - кабінети у лікарнях та вільні приміщення в університетах
Найбільше позитивних тестів на COVID-19 було зареєстровано у Києві, Вінницькій, Львівській та Одеській областях
Рік тому Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила спалах коронавірусу - пандемією. На той час COVID-19 зареєстрували у 115 країн світу, майже 120 тисяч хворих мали підтверджений діагноз
У Чернівецькій області, яка в "червоній" карантинній зоні, реанімації лікарень переповнені. Проте буковинці й надалі влаштовують велелюдні весілля