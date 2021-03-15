Модель из Киева Милана Маханец начала встречаться с 13-летним блогером Пашой Паем. Несмотря на то, что девочке всего 8 лет, она показывает в сторис недетские поцелуи и объятия. О своих отношениях девочка сообщила в Instagram.

Милана регулярно показывает подписчикам, как они с парням проводят время вместе: снимают видео, ходят в кино, целуются.

К слову, парень девочки Паша также освещает отношения в сети. В шапке профиля он так и отметил, что "встречается с разницей в 5 лет".

По словам юзеров соцсети, мама девочки разрешает дочери "устраивать личную жизнь".

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