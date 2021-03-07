Киевская блогер устроила в съемной квартире настоящий погром. Девушка все засыпала мукой и била яйца о потолок и зеркала. Как пишут в соцсетях, девушка снимала квартиру в одном из элитных ЖК Киева.

Блогершу якобы попросить съехать пораньше, хотя квартира была еще проплачена.

Девушка вроде заплатила 40 тысяч гривен задатка и стоимости аренды, но арендодатель, сказал, чтобы она съезжала.

"Чувак – мошенник. Хате п*здец", – говорится в сообщении.

В одном из Telegram-каналов пишут, что на блогершу могли жаловаться соседи, и поэтому ее попросили съехать пораньше.

На видео видно, как девушка посреди комнаты высыпает пакет с мусором, рвет тюли и шторы, забрасывает все сырыми яйцами, солью и мукой. Наконец она вылила в ванной комнате лак для ногтей.

Кроме того, так называемая "лидер мыслей" постоянно показывала средний палец и улыбалась на камеру.

Кроме того, недавно блогерша попала в еще один скандал. На территории автозаправки она снимала на видео, как развлекается с пистолетом, и случайно выстрелила в воздух.

К счастью, в результате такого "развлечения" никто не пострадал.

Как ранее сообщали, 26-летний блогер из Лос-Анджелеса заработал 16 тыс. долларов за одну ночь.

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