Слухи о том, что Tesla помимо новых электромобилей готовит собственный смартфон, похоже скоро станут явью. Мобильный телефон от Илона Маска уже вероятно дебютирует в ближайшее время. На днях появились даже концептуальные 3D рендеры устройства.

Как сообщает ресурс MyDrivers, смартфон Tesla временно получил кодовое название Model π (или Model Pi).

Tesla Model π

Внешне мобильный телефон Model π немного напоминает iPhone 12, но с логотипом Tesla на задней панели и названием модели.

Телефон разрабатывается с использованием самых передовых технологий Tesla. Например, на задней крышке используется фотохромная оболочка, которая может менять множество разных цветов под солнечным светом для достижения потрясающего эффекта "хамелеона".

Кроме того, в телефоне используется передняя перфорированная камера, а на задней панели – четыре камеры, что на одну больше, чем у нынешнего iPhone 12.

Самая главная инновационная особенность Model π – возможность подключаться к высокоскоростному спутниковому интернету Starlink от Space X со скоростью до 210 Мбит/с.

Также, как уверяют СМИ, мобильный телефон оснащен технологией Neuralink для подключения типа мозг-компьютер, которая ранее была анонсирована Илоном Маском. К примеру, таким смартфоном могут управлять парализованные люди силой мысли.

По слухам, смартфон может даже добывать ("майнить") криптовалюту, но не биткоины, а MarsCoin.

Увы, ни Илон Маск, ни Tesla пока не подтверждают факт разработки смартфона. Вероятно, они следуют тенденции Apple, не раскрывать секреты раньше времени, но утечки позволяют взглянуть на гаджеты, производящиеся внутри компании.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, какие признаки свидетельствуют о скорой поломке смартфона.

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