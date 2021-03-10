Основатель компании SpaceX Илон Маск показал редкое фото с возлюбленной Граймс и почти годовалым сыном. Семейный кадр он показал на своей странице в Twitter.

Так, снимок был сделан 8 марта в Техасе. Как известно, предприниматель планирует основать в штате город Starbase.

Накануне в Instagram Илон поделился ностальгическим снимком 1993 года, на котором предстал на руках с маленькой сестрой.

Читайте также, прототип космического корабля Starship Илона Маска взорвался при посадке. Через 5 минут после старта корабль SN8 с носовым обтекателем и стабилизаторами достиг заданной высоты 12,5 км, затем отключил и вновь включил двигатели, и начал плавный спуск.

Кроме того, амбициозная межзвездная ракета Starship от компании Илона Маска SpaceX должна была отправиться в первый высотный полет. Пуск был отменен в связи с ошибкой на старте.

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