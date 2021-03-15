Забезпечити глобальний доступ до інтернету по всій планеті

Компанія Ілона Маска SpaceX запустила чергову партію інтернет-супутників Starlink. Ракета-носій Falcon 9 успішно стартувала з мису Канаверал у Флориді, доправивши на орбіту ще 60 супутників. Перший ступінь ракети приземлився на автоматичну платформу в Атлантичному океані - вже вдев'яте поспіль.

Натепер на навколоземній орбіті понад 1200 супутників Starlink. Аби забезпечити глобальний доступ до інтернету по всій планеті, планують розгорнути 30 тисяч інтернет-супутників.