Компанія SpaceX запустила чергову партію інтернет-супутників Starlink [ Редактировать ]
Компанія Ілона Маска SpaceX запустила чергову партію інтернет-супутників Starlink. Ракета-носій Falcon 9 успішно стартувала з мису Канаверал у Флориді, доправивши на орбіту ще 60 супутників. Перший ступінь ракети приземлився на автоматичну платформу в Атлантичному океані - вже вдев'яте поспіль.
Натепер на навколоземній орбіті понад 1200 супутників Starlink. Аби забезпечити глобальний доступ до інтернету по всій планеті, планують розгорнути 30 тисяч інтернет-супутників.
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