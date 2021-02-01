Илон Маск пообещал в "ближайшее время" показать видео с обезьянами, играющими в видеоигры Источник: Associated Press

Компания Neuralink американского миллиардера Илона Маска, разрабатывающая технологию для подключения мозга к компьютеру, успешно вживила в мозг обезьяны чип для связи с компьютером.

Об этом основатель технологических компаний SpaceX и Tesla рассказал во время общения с пользователями в приложении Clubhouse, сообщает Bloomberg.

У нас есть обезьяна с беспроводным имплантатом в черепе с крошечными проводами, которая может играть в видеоигры с помощью своего разума. Вы не видите, где находится имплант, а обезьяна счастлива. Мы хотим, чтобы они играли друг с другом в пинг-понг с помощью разума.

Илон Маск пообещал в "ближайшее время", примерно через месяц, показать видео с обезьянами, играющими в видеоигры.

В августе 2020 года он сообщил, что беспроводную версию нейроинтерфейса вживили в мозг свиней, после чего извлекли без вреда для животных.

Бизнесмен основал стартап Neuralink в 2017 году, вложив в него более $100 млн. Компания занимается созданием интерфейса для связи мозга и компьютера. Маск заявляет, что его главная цель - устранить последствия травм головного и спинного мозга, и с помощью специального чипа вернуть людям утраченные способности.

Напомним, что недавно Маск пообещал $100 млн за лучшую технологию улавливания СО2. Улавливанием называется процесс отделения углекислого газа от промышленных и энергетических источников и его изоляция от атмосферы в целях борьбы с глобальным потеплением и загрязнением окружающей среды.