Илон Маск вживил чип в мозг обезьяны и научил силой мысли играть на компьютере (фото) [ Редактировать ]
Источник: Associated Press
Компания Neuralink американского миллиардера Илона Маска, разрабатывающая технологию для подключения мозга к компьютеру, успешно вживила в мозг обезьяны чип для связи с компьютером.
Об этом основатель технологических компаний SpaceX и Tesla рассказал во время общения с пользователями в приложении Clubhouse, сообщает Bloomberg.
У нас есть обезьяна с беспроводным имплантатом в черепе с крошечными проводами, которая может играть в видеоигры с помощью своего разума. Вы не видите, где находится имплант, а обезьяна счастлива. Мы хотим, чтобы они играли друг с другом в пинг-понг с помощью разума.
Илон Маск пообещал в "ближайшее время", примерно через месяц, показать видео с обезьянами, играющими в видеоигры.
В августе 2020 года он сообщил, что беспроводную версию нейроинтерфейса вживили в мозг свиней, после чего извлекли без вреда для животных.
Бизнесмен основал стартап Neuralink в 2017 году, вложив в него более $100 млн. Компания занимается созданием интерфейса для связи мозга и компьютера. Маск заявляет, что его главная цель - устранить последствия травм головного и спинного мозга, и с помощью специального чипа вернуть людям утраченные способности.
Напомним, что недавно Маск пообещал $100 млн за лучшую технологию улавливания СО2. Улавливанием называется процесс отделения углекислого газа от промышленных и энергетических источников и его изоляция от атмосферы в целях борьбы с глобальным потеплением и загрязнением окружающей среды.
по теме
Ученые давно пытались выяснить, какие компоненты крови могут ускорять или замедлять старение. Как оказалось, старение сильно влияет на поведение макрофагов - клеток, которые отвечают за переработку белкового "мусора" и борьбу с попадающими извне бактериями
Гаджет может совершить прорыв в лечении болезней мозга
Команда ВООЗ планує відвідати ринок морепродуктів, звідки й почав поширюватися коронавірус, а також Уханьський інститут вірусології
Украли ліків на 10 мільйонів гривень. Таку нестачу виявила комісія під час перевірки Національного інституту раку. Прокуратура вже взялася за справу, підозрюваний у махінаціях чекає запобіжного заходу.
У фармкомпанії "Модерна" випробовують нову вакцину проти мутованого коронавірусу з ПАР. Мовляв, початковий варіант їхнього препарату не дуже ефективний у боротьбі проти нових різновидів Ковіду