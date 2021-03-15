Освітні вибори! Нового ректора обиратиме найпрестижніший виш України Київський Національний університет імені Шевченка. Хто боротиметься за посаду і що обіцяють кандидати виборцям? Розкаже Даніїл Снісар.

Хто очолить найпрестижніший виш України? Ця інтрига оповила Київський Національний університет Тараса Шевченка. До виборів нового ректора два дні. Претендентів шестеро.

Серед них: один із чинних проректорів, доктор психологічних, геологічних, історичних наук і... спікер парламенту шостого скликання Володимир Литвин. У кожного кандидата - своя програма. І кожен намагається довести, що він найкращий.

Володимир Литвин, Голова Верховної Ради VI скликання, кандидат на посаду ректора Національного університету ім. Тараса Шевченка:

Університету потрібно дати повну автономію. Повну відповідальність, але і повну автономію. Починаючи із визначення чисельності студентів. І закінчуючи змістом навчальної роботи. Зрозуміло, що в університеті автономію повинні отримати інститути і факультети. Відповідно, самостійними, як творчі осередки - мають бути кафедри і лабораторії.

За автономією розширення території. На думку Володимира Литвина, заклад має отримати власну територію і розбудувати так звані кампуси, або ж університетські містечка. Тим паче, що інфраструктура у столиці - дозволяє це зробити. Наприклад, у районі найвідомішого червоного корпусу.

Володимир Литвин, голова Верховної Ради VI скликання, кандидат на посаду ректора Національного університету ім. Тараса Шевченка:

Увесь цей квартал, включаючи ботанічний сад - це має бути виключно університетська територія, з усіма будівлями. Університет повинен мати свою лікарню, оскільки у нас є факультет біології, медицини. Можливості в університету є.

Університет має заручитися ще й підтримкою інвесторів, переконаний Володимир Литвин. Щоб корпорації-гіганти зацікавлені були вкладати гроші в розбудову. І тут треба генерувати ідеї. Зокрема, не зайвою буде і підтримка з боку держави.

Володимир Литвин, кандидат на посаду ректора Національного університету ім. Тараса Шевченка:

В Універститу має бути державна програма розвитку університету, де ми чітко виклали б усі ці бачення. Це має бути план дій, покроковий. З конкретними датами, результатами. І, звісно, ця програма має бути затверджена законом.

Голосуватимуть за кандидатів понад чотири тисячі виборців: викладачі, студенти, курсанти. І це вже третій тур виборів ректора Київського національного університету імені Шевченка. Перший відбувся ще восени минулого року. На посаду ректора тоді претендували 10 кандидатів. Та жоден із них не зміг набрати п'ятдесяти плюс відсотків голосів, саме стільки потрібно, щоб посісти крісло ректора найпопулярнішого українського вишу.