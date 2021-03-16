Даты получения вакцин от ЕС сдвигаются - Кулеба [ Редактировать ]
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Во вторник, 16 марта, глава МИД Дмитрий Кулеба сказал, что из-за задержек с поставками вакцин от коронавируса в страны Евросоюза сроки передачи их излишков Украине также откладываются. Такое заявление было сделано в ходе пресс-конференции с коллегой из Словении Анже Логаром.
У нас с прошлого года есть переговоры и договоренности с некоторыми странами ЕС о том, что они поделятся с Украиной вакциной, и конкретные договоренности были достигнуты. Но график поставок вакцин в сами страны ЕС был, по сути, сорван, и сдвинулись даты, когда эти страны могут поделиться с нами остатаками вакцины.
Получение избыточных доз вакцины от европейских государств - лишь один из потенциальных каналов поставки вакцины, а Украина фокусируется на контрактах с непосредственными производителями.
Также Кулеба заявил, что Украина выступает за либерализацию рынка вакцин.
Мы поддерживаем как можно более широкий доступ граждан к качественным вакцинам, несмотря на то, какая компания их произвела. Исключением является лишь российская вакцина Спутник, поскольку Россия превратила ее на гибридное оружие и инструмент политического влияния.
Читайте также, Максим Степанов заявил о том, что британский штамм коронавируса попал в Украину через трудовых мигрантов. Этот штамм поражает большое количество людей, распространяется в три раза быстрее обычного коронавируса, также поражает ЦНС.
Кроме того, о уровень смертности от "британского" штамма коронавируса намного выше, по сравнению с теми штаммами, которые циркулировали ранее. Однако ученые пока не знают, с чем это связано
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