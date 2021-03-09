Во вторник, 9 марта, глава Минздрава Максим Степанов заявил о том, что британский штамм коронавируса попал в Украину через трудовых мигрантов. Оба случая зафиксированы в Ивано-Франковской области.

Эти случаи обнаружились и были подтверждены в Украине буквально пару дней назад. Мы постоянно отправляем в лабораторию образцы, чтобы разложить вирус на ДНК - так и выявили мутации вируса. У нас в стране этим занимаются в Институте микробиологии, а также в Институте эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л. В. Громашевского. Помимо этого, мы отправляем образцы за границу в клинику Charitе. Сейчас отправили еще и в Лондон".

Он уточнил, что люди, у которых диагностировали британский штамм, привезли в Украину вирус из-за границы. Степанов связывает это с тем, что в западных областях страны развита трудовая миграция. Сейчас оба больных госпитализированы.

Этот штамм поражает большое количество людей, распространяется в три раза быстрее обычного коронавируса, также поражает ЦНС. У вируса другая клиническая картина. Симптоматика: тошнота, то есть, поражение желудочно-кишечного тракта. У больных также наблюдается раздражение, панические атаки, слабость до такой степени, что человек не может даже сам поправить одеяло.

Как сообщали "Подробности", новые поставки вакцин откладываются.

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