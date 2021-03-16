В Николаеве усиливают карантинные ограничения [ Редактировать ]
В Николаеве усиливают карантинные ограничения и увеличивают количество коек для больных коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Николаевского горсовета. Решение об усилении карантина было принято во время внеочередного заседания городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности.
Такое решение было принято в связи с обострением эпидемической ситуации.
В течение последних недель наблюдается рост новых случаев заболеваемости коронавирусом в регионе.
В городе собираются ввести 95 дополнительных коек в медицинских учреждениях для пациентов с коронавирусом.
Со среды, 17 марта, школьники старших классов перейдут на дистанционное обучение, а с 22 марта по 3 апреля в учебных заведениях объявлены каникулы.
По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, такое решение - вынужденная мера. В на сегодня зафиксировано 30 812 COVID-больных, из них 267 заразились за последние сутки, 10 человек скончались.
Ранее сообщали, что Израиль предоставит Украине 10 млн доз COVID-вакцины Pfizer. Проект контракта уже направлен в Министерство здравоохранения Украины для утверждения.
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