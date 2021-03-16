На заседании Верховной Рады Украины депутаты приступили к рассмотрению более 3 тысяч правок к законопроекту №2194, предусматривающему передачу земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность.

К тому же, документ ограничивает функции Геокадастра, путем оставления в его полномочиях исключительно решение кадастровых вопросов.

Отмечается, что по состоянию на 16 марта парламентарии рассмотрели лишь 160 правок из поданных 3128. При этом, замглавы финансового комитета Ярослав Железняк в сообщил, что переговоры глав фракций по ускорению процесса правок дали "нулевой" результат.

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Кроме того, в Украине обновят сведения Госземкадастра о границе. Согласно закону, сведения о государственной границе вносятся в Государственный земельный кадастр в соответствии с утвержденными документами демаркации (редемаркации, делимитации) украинской границы.

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