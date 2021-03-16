Первый полет ATAK-2, по планам разработчиков, произойдет 8 марта 2023 года/ фото: LiveJournal

Украина начнет поставку двигателей для новой модификации турецких ударных вертолетов ATAK-2. Об этом сообщил канал HaberTurk.

По словам гендиректор компании Turkish Aerospace Industries Темеля Котиля, до того как в стране будут произведены собственные двигатели, боевые птички будут летать на моторах украинского производства.

Отмечается, что первый полет ATAK-2, по планам разработчиков, произойдет 8 марта 2023 года в Чанаккале. Вертолет сможет перевозить больше грузов, чем существующая модель при взлетной массе в 11 тонн. Известно, что новый ATAK-2 будет превзойдет по ТТХ американский основной ударный вертолет Apache.

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Кроме того, в Турции прошли испытания дрона Akinci, оснащенного украинским двигателем. Беспилотник успешно выполнил полностью автономную посадку и взлет в удаленном районе, где нет наземной станции управления.

Ранее мы писали, что турецкая компания Baryaktar будет производить свои беспилотные аппараты на территории Украины. На турецком предприятии в Украине будут работать украинские инженеры и конструкторы и оно получит право продажи БПЛА как на украинском, так и на других рынках.

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