В Турции испытывают "украинский" беспилоник (видео) [ Редактировать ]
В Турции прошли испытания дрона Akinci, оснащенного украинским двигателем. Об этом сообщает генеральный директор компании Baryaktar.
Дрон совершил автономный полет в сложной местности.
Беспилотник успешно выполнил полностью автономную посадку и взлет в удаленном районе, где нет наземной станции управления.
Отмечается, что испытания прошли на аэродроме в Чорлу, неподалеку от Стамбула.
#AKINCI:— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) November 4, 2020
Testlerine devam ediyor... 🐳
Bugün ilk defa;
Yer Kontrol İstasyonu bulunmayan uzak
meydana, tam otonom iniş kalkışı da başarıyla gerçekleştirdi.
Semalarımızda Hür ve Özgür...#MilliTeknolojiHamlesi ✈🐳🚀🇹🇷 pic.twitter.com/3oQQWlRG4s
Ранее мы писали, что Турция начнет производство беспилотников на территории Украины. Проходят поиски площадки для размещения предприятия.
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