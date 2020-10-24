Турция начнет производство беспилотников в Украине [ Редактировать ]
Турецкая компания Baryaktar будет производить свои беспилотные аппараты на территории Украины. Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на вице-премьера Олега Уруского.
По его словам, украинская сторона занимается поиском площадки для размещения мощностей Baryaktar.
Турецкая сторона готова сделать инвестицию. Им от нас необходима площадка с соответствующими требованиями, на которой они построят предприятие, которое в итоге потом будет производить эти аппараты.
Отмечается, что на турецком предприятии в Украине будут работать украинские инженеры и конструкторы и оно получит право продажи БПЛА как на украинском, так и на других рынках. Ранее Baryaktar собирались заняться производством беспилотников на территории одного из предприятий "Укроборонпрома".
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