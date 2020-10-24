Турецкая компания Baryaktar будет производить свои беспилотные аппараты на территории Украины. Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на вице-премьера Олега Уруского.

По его словам, украинская сторона занимается поиском площадки для размещения мощностей Baryaktar.

Турецкая сторона готова сделать инвестицию. Им от нас необходима площадка с соответствующими требованиями, на которой они построят предприятие, которое в итоге потом будет производить эти аппараты.

Отмечается, что на турецком предприятии в Украине будут работать украинские инженеры и конструкторы и оно получит право продажи БПЛА как на украинском, так и на других рынках. Ранее Baryaktar собирались заняться производством беспилотников на территории одного из предприятий "Укроборонпрома".

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