Одесса получила официальную лицензию на сборку американских военных вертолетов Bell UH1 Iroqois. Первый образец боевой машины украинского производства увидит мир к 30-летию независимости страны. Такое заявление сделал директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев.

По его словам, производство боевых вертолетов начнется на Одесском авиационном заводе. В настоящее время организация производства на финальной стадии.

Организация производства вертолетов сейчас находится на завершающей стадии. Проект финансируется за счет инвестиционных средств.

Отмечается, что первый экземпляр военной "птички" "Ирокез" был произведен еще в далеком 1956-м году. Их использование в боевых условиях известно по событиям во Вьетнаме, где они занимались перевозками спецподразделений и товаров различного назначения. К тому ж, их использовали для нанесения авиаударов по позициям повстанческих отрядов партизан.

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Кроме того, вертолет конструктора из Украины побил мировой рекорд скорости. Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant удалось разогнаться до 390 км/ч по прямой и до 420 км/ч на спуске, таким образом, летательный аппарат побил собственный рекорд, установленный в июне 2020 года, когда пилот достиг скорости в 380 км/ч.

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