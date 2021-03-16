Локдаун в Украине: врач-инфекционист рассказал, когда примут решение [ Редактировать ]
Коронавирус в Украине набирает обороты и во многих областях резко возросло количество больных. Уже к концу недели правительство может принять решение о введение жестких карантинных ограничений. Такое заявление сделал известный врач-инфекционист Федор Лапий.
Медик отметил, что в Украине возросла госпитализация пациентов с коронавирусом и необходимо вводить локдаун, чтобы уменьшить количество заражений и нагрузку на медицинскую систему.
Он добавил, что следующая неделя будет очень показательной и не исключил, что в ближайшее время могут ввести локдаун.
"Возможно, до конца недели решение будет принято", - заявил Федор Лапий.
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Кроме того, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что с эпидемиологической точки зрения нет третьей волны коронавируса. Если брать заболеваемость с первого выявленного в Украине случая, то сейчас наблюдается вторая волна коронавируса.
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