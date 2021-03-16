Германская вирусологическая лаборатория в клинике "Шарите" подтвердила в образцах, взятых в Винницкой и Закарпатской областях случаи заражения разновидностью коронавируса, зарегистрированной на территории Великобритании.

В ЦОЗ получили результаты секвенирования в 152 образцах из 200, которые были отправлены в Германию. В результате исследований стало известно, что на территории Винницкой области (четыре образца) и Закарпатской области (два образца) были обнаружены мутировавшие штаммы COVID-19, которые имеют британское происхождение.

Отмечается, что циркуляцию мутировавших штаммов, которые имеют южно-африканское или бразильское происхождение в настоящее время - не обнаружено. Однако в Украине наблюдается 18 разновидностей инфекции, которые походят из европейских стран.

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Кроме того, о уровень смертности от "британского" штамма коронавируса намного выше, по сравнению с теми штаммами, которые циркулировали ранее. Однако ученые пока не знают, с чем это связано

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