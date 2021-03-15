В понедельник, 15 марта, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что с эпидемиологической точки зрения нет третьей волны коронавируса. А ухудшение ситуации - это только вторая волна с начала пандемии. Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

Так, если брать заболеваемость с первого выявленного в Украине случая, то сейчас наблюдается вторая волна коронавируса.

В большинстве стран, например, в Италии: сначала был рост, затем спад, октябрь-ноябрь подъем, опять спад и снова на январь-февраль пошло вверх. Поэтому там говорят о третьей волне. У нас как таковой первой волны не было, потому что, на наш взгляд, были вовремя внедрены карантинные ограничения. В Украине, с эпидемиологической точки зрения, волна все же вторая.

Читайте также, в Минздраве советуют украинцам не ждать вакцину Pfizer. У нее температура хранения -70 градусов по Цельсию, и после того как препарат выходит за пределы этой температуры, он должен быть использован в течение пяти дней.

Кроме того, в феврале 2021 года Украина закупила 500 тысяч доз индийской вакцины от коронавируса Covishield, срок годности которой истекает 23 июня 2021 года. Министерство здравоохранения заявило, что паниковать не следует, и весь объем вакцины будет использован до того, как истечет срок ее действия.

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