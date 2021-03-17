Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине может не понадобиться введение локдауна на общенациональном уровне. Для этого необходимо сейчас ограничить социальные контакты.

Об этом Шмыгаль заявил во время заседания правительства.

Премьер добавил, что если большинство областей Украины окажутся в "красной" зоне, локдаун будет введен во всей стране.

"Будет ли локдаун во всей стране - это зависит только от нас с вами. Если мы все будем тщательно придерживаться противоэпидемических мер, если мы уменьшим социальные контакты, то локдаун будет не нужен. При этом если "красный" уровень будет введен в большинстве областей, то мы будем вынуждены усилить карантине мероприятия на всей территории страны", - заявил Шмыгаль.

Ранее мы писали, что в Украине ожидают скорый спад пандемии коронавируса. В настоящее время заболеваемость растет, однако вскоре столь агрессивная динамика COVID-19 может пойти в наклонную динамику, это зависит только от "поведения" вируса.

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