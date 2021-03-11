В настоящее время заболеваемость растет, однако вскоре столь агрессивная динамика COVID-19 может пойти на спад/ фото: Iz.ru

Министерство здравоохранения Украины рассчитывает на уменьшение новых ежедневных случаев коронавирусной инфекции. Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в интервью одному из украинских телеканалов.

По его словам, в настоящее время заболеваемость растет, однако вскоре столь агрессивная динамика COVID-19 может пойти на спад, это зависит только от "поведения" вируса.

Мы видим сегодня, что рост произошел... Хотелось бы, чтобы этого роста не было. Но что будет дальше? Потенциально мы рассчитываем, на уменьшение количества случаев, но есть несколько переменных, которые могут повлиять на этот процесс. Эти переменные касаются самого вируса.

Отмечается, что сейчас инфекция проявляет большую активность, так как появляются все новые и новые мутации, которые передаются от одного человека к другому с большей скоростью и протекают тяжелее.

Читайте также, По состоянию на четверг, 11 марта, прошел ровно год с тех пор, как ВОЗ признала всемирное распространение коронавируса SARS CoV 2 и объявила о пандемии коронавируса. На данный момент, согласно статистике, на территории Украины болеет 187 591 жителей.

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