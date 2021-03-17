В среду, 17 марта, замглавы Офиса президента Юлия Свириденко заявила, что власти Украины разрабатывают новый пакет мер для стимулирования экономики в 2021-2022 годах. Об этом сообщалось на форуме "Украина 30. Малый и средний бизнес и государство".

Прошлый год был сверхсложным для всего мира, и Украина не стала исключением. Сильнее пандемия поразила сферу услуг. Например, добавленная стоимость в гостиничном бизнесе сократились на 30%, а промышленное производство в Украине упало на 5,2%. Но общие показатели говорят, что мы прошли испытания 2020 годом успешно.

По ее словам, этому способствовало и фискальное стимулирование, и монетарная политика, и ряд правительственных решений, а также активная позиция самих представителей малого, среднего и микробизнеса. Как результат, ВВП Украины, несмотря на пессимистические ожидания падения на 8%, уменьшился на 4,2%.

Свириденко говорит, что благодаря программе о компенсации работодателям 2/3 зарплаты наемных работников удалось сохранить 365 тысяч рабочих мест. Также были введены программы поддержка физическим лицам - предпринимателям, у которых есть дети до 10 лет. Кроме того, 500 тысяч человек получили 8 тысяч грн материальной помощи.

Особо она отметила программу "Доступных кредитов 5-7-9", по которой уже выдали более 10 тысяч кредитов на 25,5 млрд грн.

В этом году мы имеем возможность для расширения этой программы, и, конечно, мы будем фокусироваться в первую очередь на тех, кто имеет наименьший доступ к кредитным ресурсам. Именно на микробизнеса и микропредпринимательства.

Как заявляет замглавы Офиса президента, все эти меры позволили замедлить рост безработицы до 10% против среднего показателя в 8%.

На основании этих же мер разрабатывается новый пакет стимулирования экономики на 2021-2022 годы.

Мы усовершенствуем программу дешевого кредитования 5-7-9. Также мы модифицируем программу помощи по частичной безработице и сфокусируем ее прежде всего на так называемой красной зоне. И в тех КВЭД, которые больше всего пострадали от введения карантинных мероприятий. Мы продолжаем поддерживать IT-развитие. И ожидаем, что IT-сектор будет генерировать 10% ВВП.

Ранее мы писали о том, что Украина потеряла триллион долларов ВВП. Также сообщалось, что МВФ дал прогноз на восстановление мировой экономики.

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