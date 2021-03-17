В среду, 17 марта, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ВОЗ.

Там считают, что от него больше пользы чем вреда.

Предварительные результаты изучения данных о вакцине свидетельствуют о том, что преимуществ от вакцинации этим препаратом больше, чем вреда и потому следует продолжить его использование.

В то же время, ВОЗ продолжает изучение ситуации и по завершению процесса сообщит о результатах.

Читайте также, Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидеры стран Европейского союза договорились о необходимости введения сертификатов о вакцинации, они будут введены в течение трех месяцев. Для начала такие сертификаты разработают страны-члены, а Еврокомиссия сделает их "совместимыми".

Кроме того, Еврокомиссия готовится представить проект по созданию коронавирусных паспортов вакцинации для граждан ЕС. Решение о возможном применении документов вакцинации в реальности, в том числе на международном уровне, будет приниматься на порядок позже.

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