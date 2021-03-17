В среду, 17 марта, в Польше власти решили ввести новый локдаун по всей стране. Количество случаев заражения стремительно растет. Об этом на пресс-конференции заявил министр здравоохранения Адам Недзельский, сообщает Polsat News.

Так, уже с субботы, 20 марта, будут закрыты театры, торговые центры, кинотеатры, гостиницы, бассейны и различные спортивные заведения. Школы вернуться на дистанционное обучение минимум до 9 апреля.

Сейчас правительство прорабатывает детальный список ограничений, которые будут действовать в стране.

В Польше наблюдается стремительный рост числа новых случаев заражения коронавирусом, а вместе с этим и количества активных случаев. За прошлые сутки зафиксировали более 25 тысяч новых случаев заболевания, тогда как в начале февраля ежедневный прирост был в пределах 7 тысяч случаев.

Читайте также, проживающие на территории Польши украинцы смогут бесплатно получить прививку от коронавируса. По данным польских властей, в Польше на начало 2020 года находились около 1,3 млн украинцев.

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