Парламентське дежавю. Знову б'ються за землю, і знову потонули в поправках. І цей процес має всі перспективи затягнутися аж до літа. Чому зволікають із передачею держземлі на місця? І як інтенсивна робота депутатів мало не призвела до пожежі - Анна Каменєва розкаже.

Загрузли в землі. І вочевидь, надовго. "Слуги" вже і назву цьому процесу придумали.

Цей правкотероризм.

І причина цьому, стверджують у монобільшості, нібито не земля.

Давид Арахамія, народний депутат, "Слуга народу":

Вимагають кадрових призначень, які ми не будемо робити. Не буду я казати, це внутрішньопарламентська дискусія. Ми не будемо за правкотероризм жодну людину винагороджувати якимось чином.

Про можливий кадровий шантаж, але вже з боку "слуг", подейкують у інших фракціях.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Є така думка, що може або батьківщина зніме правки, або кабінет міністрів зніме виконуючого обов'язки директора державної продовольче-зернової корпорації України. Тому що цього директора призначили за дивним збігом обставин, якраз під голосування батьківщини за державний бюджет, він пов'язаний з Батьківщиною.

Паралельно з теоріями кадрових змов обговорюють у кулуарах теорії коаліційні. Сьогодні лідерка "Батьківщини" підтвердила і роз'яснила, які ж саме пропозиції направили "слугам".

Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":

Ми чітко сказали про те як треба поміняти сьогодні стратегію управління країною. Ми чітко назвали всі пункти, які треба проводити негайно, щоби рятувати економіку, фінансову частину країни, бюджет, а саме головне життя людей. якщо наші пропозиції будуть прийняті - ми до такої дискусії готові. Посади взагалі не мають ніякого значення.

Тим часом у залі так активно працювали, що аж дим пішов. Від пульту.

Пульт замінили. І знову за поправки. За два дні розглянули лише 346. А їх понад 3 тисячі. Так і до кінця весни не впораються. Якщо не домовляться, монобільшість збиратиме підписи за позачергові засідання. Відбуватимуться вони паралельно. Зранку земельні поправки, увечері чи в перерві інші проєкти. Які? Свої пропозиції подає і опозиція.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова "Опозиційна платформа - За життя":

Поки не буде поставлено закон по підтримці нашого власного виробника - все що діється в парламенті - це пуста болтовня. Нам треба відновити підтримку робочих місць. Він пройшов перше читання. За підрахунками федерації роботодавців, його прийняття дасть можливість відкрити 60 тисяч робочих місць, дасть можливість зберегти 200 тисяч робочих місць, це розрахунки власне виробників.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Перше - це судова реформа. Там є і про кримінальну відповідальність за брехню в декларації, є інші речі. Є ТСК по вагнерівцям. Якщо ці речі в рамках нашого плану голосу будуть в порядку денному, я перший поставлю свій підпис і буду агітувати людей підписувати.

Працювати і вдень, і вночі теж варіант пришвидшити роботу парламенту. Або ж зібрати підписи за прискорений розгляд земельного проєкту. Але на це мають погодитися всі фракції. Що наразі мало імовірно.