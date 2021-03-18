В фальшивом обменнике в центре Киева у бизнесмена отобрали 2,2 миллиона [ Редактировать ]
Источник: Сегодня
В Киеве во время обмена валют ограбили бизнесмена. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники.
Преступление произошло 16 марта на бульваре Тараса Шевченко возле отеля Hilton Kyiv. 50-летний мужчина хотел обменять около $82 тыс., по курсу это более 2,2 млн грн.
Мужчина вошел в пункт обмена валют и передал кассиру доллары. Тот отошел, якобы, чтобы принести крупную сумму в гривне, но так и не вернулся.
Предприниматель звонил ему на мобильный, но кассир просто исчез. После этого пострадавший обратился в полицию.
Как оказалось, полуподвальное помещение было оборудовано под фальшивый обменник. Правоохранители разыскивают аферистов.
Ранее сообщалось, что в Одессе задержали банду, ограбившую обменник.
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