Полуподвальное помещение было оборудовано под фальшивый обменник Источник: Сегодня

В Киеве во время обмена валют ограбили бизнесмена. Об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на собственные источники.

Преступление произошло 16 марта на бульваре Тараса Шевченко возле отеля Hilton Kyiv. 50-летний мужчина хотел обменять около $82 тыс., по курсу это более 2,2 млн грн.

Мужчина вошел в пункт обмена валют и передал кассиру доллары. Тот отошел, якобы, чтобы принести крупную сумму в гривне, но так и не вернулся.

Предприниматель звонил ему на мобильный, но кассир просто исчез. После этого пострадавший обратился в полицию.

Как оказалось, полуподвальное помещение было оборудовано под фальшивый обменник. Правоохранители разыскивают аферистов.

Ранее сообщалось, что в Одессе задержали банду, ограбившую обменник.