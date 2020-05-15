В Одессе полицейские задержали группу лиц по подозрению в разбойном нападении на пункт обмена валюты. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Ограбление обменника произошло месяц назад. Трое разбойников в масках ворвались в помещение финансового учреждения, связали сотрудницу скотчем и забрали из кассы более 200 тысяч гривен в национальной и иностранной валюте.

По подозрению в совершении преступления оперативники задержали в Одессе трех жителей Ренийского района в возрасте от 32-х до 38-ми лет.

Во время проведения санкционированных обысков на квартирах, которые снимали подозреваемые, полицейские нашли вещественные доказательства, прямо указывающие на их причастность к совершению преступления.

Злоумышленника инкриминируют совершение правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины - "Разбой". Им грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что во Львове задержали мошенников, которые перепродавали квартиры с жильцами и заработали 7 млн грн.