В Одессе задержали банду, ограбившую обменник (видео) [ Редактировать ]
В Одессе полицейские задержали группу лиц по подозрению в разбойном нападении на пункт обмена валюты. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Ограбление обменника произошло месяц назад. Трое разбойников в масках ворвались в помещение финансового учреждения, связали сотрудницу скотчем и забрали из кассы более 200 тысяч гривен в национальной и иностранной валюте.
По подозрению в совершении преступления оперативники задержали в Одессе трех жителей Ренийского района в возрасте от 32-х до 38-ми лет.
Во время проведения санкционированных обысков на квартирах, которые снимали подозреваемые, полицейские нашли вещественные доказательства, прямо указывающие на их причастность к совершению преступления.
Злоумышленника инкриминируют совершение правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины - "Разбой". Им грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.
Напомним, что во Львове задержали мошенников, которые перепродавали квартиры с жильцами и заработали 7 млн грн.
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