У Києві запровадили жорсткий карантин. Він почне діяти у ніч проти суботи. Про це повідомив столичний міський голова Віталій Кличко. За його словами, обмеження триватимуть три тижні - до дев'ятого квітня. Що і як працюватиме, та які ще міста впровадять локдаун, знає Олександр Васильченко.

Київ, а незабаром і Львів закривають на суворий карантин. Жорсткі обмеження в столиці запроваджують із 20 березня. Таке рішення сьогодні ухвалила комісія з надзвичайних ситуацій міста. Уже від суботи в Києві повністю будуть зачинені заклади культури. Це кіно, театри, музеї та концертні зали. Укотре на замку і торговельно-розважальні центри.

Вийняток - продуктові магазини, аптеки, зоокрамниці, відділи побутової хімії та особистої гігієни. Обмежує київська влада й відвідини церкви та інших релігійних установ. На час локдауну доведеться перенести і проведення масових заходів: спортивних, культурних, рекламних та інших. А змагання, в тому числі й міжнародні, знову проводитимуть без глядачів.

Віталій Кличко, Київський міський голова:

Ці обмеження ми запроваджуємо на три тижні до дев'ятого квітня. Включно. Я закликаю усіх поставитись свідомо та відповідально до ситуації та дотримання обмежень, які будуть запровадженні. Нам потрібно виграти час і зробити все, щоб не стало колапсу медичної системи, щоб не наражати на небезпеку життя людей.

Остаточно душити малий і середній бізнес локдауном у столиці не стали. Кафе, ресторани і ятки працюватимуть тільки навинос. АЗС із дотриманням суворих обмежень і без роботи фудкортів. Перукарні й салони краси не зачинятимуть, але потрапити туди можна буде винятково за попереднім записом. Це стосується і фітнес клубів та спортивних залів. Усі бюджетні підприємства і організації переводять на дистанційну роботу. Така ж вимога і до приватного бізнесу, окрім підприємств критичної структури.

Громадський транспорт працюватиме без змін: залишається масковий режим, а заповненість місць має становити 50 відсотків. Весняні канікули для школярів не продовжать, але навчатися знову доведеться дистанційно. Без змін працюватимуть лише дитячі садочки. Принаймні поки що.