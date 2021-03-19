Локдаун во Львове: что запрещено и разрешено с 19 марта [ Редактировать ]
В пятницу, 19 марта во Львове вступает в силу жесткий карантин. Местные власти приняли решение о введении ограничений локдауна из-за критической эпидобстановки.
Так, локдаун продлиться 10 дней, с пятницы 19-го марта до 28 марта. Срок локдауна может быть продлен, если эпидемиологическая обстановка не улучшится.
По показателям заболеваемости Львовская область пока находится в "оранжевой" зоне, однако большинство новых запретов соответствуют "красному" уровню.
Перечень ограничений с 19 марта:
- закрываются музеи, театры, кино, концертные площадки и другие учреждения культуры;
- не будут работать развлекательные заведения;
- переносятся все массовые мероприятия;
- заведения общепита смогут обслуживать клиентов исключительно на доставку и в режиме "с собой";
- запрещается прием посетителей в ТРЦ, за исключением магазинов продовольственных товаров, бытовой химии, средств гигиены, зоомагазинов и аптек на территории ТРЦ;
- непродовольственные магазины смогут продолжать работу только на выдачу предварительно оформленных заказов;
- запрещается проведение групповых тренировок в спортзалах и фитнес-центрах (посещение спортклубов возможно по предварительной записи);
- ограничивается режим работы салонов красоты и парикмахерских - только по записи.
Рынки
При этом рынки во Львове закрывать пока не планируют. Там будет проводиться жесткий мониторинг соблюдения эпидемических требований. При выявлении нарушений рынок закроют.
В обычном режиме будут работать только супермаркеты, продуктовые магазины, аптеки, банки, почта, АЗС (без зон кафе).
Учебные заведения
Учебные заведения отправили на каникулы и дистанционку. Школьники 1-4 классов с 22 по 28 марта уйдут на каникулы. Старшеклассники продолжат учиться в дистанционном режиме. Такой формат уроков ввели во Львове для учеников 5-11 классов еще с 16 марта. Также на время усиленных ограничений запрещено посещение частных школ, кружков и внешкольных секций. Детские сады продолжат работать без ограничений.
Транспорт
Общественный транспорт Львова продолжит курсировать в обычном режиме. Дополнительные ограничения вводить не будут. Остается обязательным требование соблюдать масочный режим, число пассажиров в салоне - не более количества сидячих мест.
Поезда
В "Укрзализныце" сообщили, что несмотря на усиление ограничений, курсирование поездов дальнего следования через Львов продолжится.
Напомним, что Хмельницкий усиливает карантин. Кроме того, с субботы, 20 марта, в Киеве ужесточают карантин. Такие меры продлятся в городе до 9 апреля.
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