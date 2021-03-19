Сирия обстреляла территорию Турции [ Редактировать ]
В пятницу, 19 марта, территорию Турецкой Республики ракетами обстреляли из Сирии. Об этом говорится в сообщении Минобороны Турции в Twitter.
Ракеты упали на безлюдные территории в провинции Килис в южной части страны. Жертв и разрушений не зафиксировано,
Отмечается, что турецкие вооруженные силы открыли ответный огонь по местам, откуда были выпущены ракеты.
В адрес России было направлено уведомление о прекращении огня, обнаруженные цели были немедленно обстреляны. Наши войска в регионе получили предупреждения. Минобороны следит за развитием событий ", - добавили в военном ведомстве.
Ранее мы писали о том, что вследствие огня из стрелкового оружия вблизи Богдановки Донецкой области погиб гражданский.
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