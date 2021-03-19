Ситуация возможна в случае, если в столице продолжит ухудшаться эпидемиологическая / фото: Gordon

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что мобильный госпиталь для лечения инфицированных коронавирусной инфекцией, стоящий на территории больницы Ивано-Франковска может прибыть в Киев.

Такая ситуация возможна в случае, если в столице продолжит ухудшаться эпидемиологическая ситуация и начнется дефицит больничных коек.

Мобильный госпиталь ГСЧС сейчас развернут в Ивано-Франковской области. То, что касается области, там уже почти в течение недели мы фиксируем стабилизацию ситуации. И уверен, что в ближайшее время мы сможем его перевезти в другое место, в том числе в Киев, если это понадобится.

Отмечается, что Министерство здравоохранения обновило показатели регионов по коронавирусу. Киев оказался в "красной" зоне карантина

Читайте также, за прошедшие сутки в столице Украины, Киеве, зафиксировали 1 210 случаев коронавируса. Это самый большой показатель с 31 декабря 2019 года, тогда сообщалось о 1 332 зараженных.

Кроме того, за минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 15 850 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего за все время пандемии в Украине зафиксированы 1 519 926 случаев заражения, из них 29 515 смертей и 1 248 782 человек выздоровели.

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