В Минздраве назвали условие переезда коронавирусного госпиталя из Ивано-Франковска [ Редактировать ]
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что мобильный госпиталь для лечения инфицированных коронавирусной инфекцией, стоящий на территории больницы Ивано-Франковска может прибыть в Киев.
Такая ситуация возможна в случае, если в столице продолжит ухудшаться эпидемиологическая ситуация и начнется дефицит больничных коек.
Мобильный госпиталь ГСЧС сейчас развернут в Ивано-Франковской области. То, что касается области, там уже почти в течение недели мы фиксируем стабилизацию ситуации. И уверен, что в ближайшее время мы сможем его перевезти в другое место, в том числе в Киев, если это понадобится.
Отмечается, что Министерство здравоохранения обновило показатели регионов по коронавирусу. Киев оказался в "красной" зоне карантина
Читайте также, за прошедшие сутки в столице Украины, Киеве, зафиксировали 1 210 случаев коронавируса. Это самый большой показатель с 31 декабря 2019 года, тогда сообщалось о 1 332 зараженных.
Кроме того, за минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 15 850 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего за все время пандемии в Украине зафиксированы 1 519 926 случаев заражения, из них 29 515 смертей и 1 248 782 человек выздоровели.
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