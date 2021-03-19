За прошедшие сутки в столице Украины, Киеве, зафиксировали 1 210 случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные СНБО.

Это самый большой показатель с 31 декабря прошлого года, тогда сообщалось о 1 332 зараженных.

За прошлые сутки в Киеве умерли 24 человека с коронавирусом. Общее число летальных случаев возросло до 3 015. Выздоровели уже 100 804 жителей столицы, из них 381 в течение минувших суток.

Общее число лабораторно подтвержденных случаев Covid-19 в Киеве по состоянию на утро 19 марта достигло 151 133.

Напомним, что уже завтра, 20 марта Киев уйдет на локдаун. В городе вводят жесткие ограничения, которые буду действовать до 9 апреля. Читайте, что закроют, а что будет работать, как и прежде.

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