За минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 15 850 новых случаев коронавирусной инфекции. Такой информацией поделился министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Всего за все время пандемии в Украине зафиксированы 1 519 926 случаев заражения. Из них 29 515 смертей и 1 248 782 человек выздоровели.

В том числе, за последние сутки в стране:

заболели - 15 850 человек,

выздоровели - 4 592 человек,

умерли - 262 человека.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает данными о повторных заражениях новыми штаммами COVID, несмотря на наличие антител к вирусу.

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