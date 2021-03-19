Коронавирус свирепствует: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 15 850 новых случаев коронавирусной инфекции. Такой информацией поделился министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Всего за все время пандемии в Украине зафиксированы 1 519 926 случаев заражения. Из них 29 515 смертей и 1 248 782 человек выздоровели.
В том числе, за последние сутки в стране:
- заболели - 15 850 человек,
- выздоровели - 4 592 человек,
- умерли - 262 человека.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает данными о повторных заражениях новыми штаммами COVID, несмотря на наличие антител к вирусу.
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