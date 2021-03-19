Конгрес Іспанії легалізував евтаназію [ Редактировать ]
Іспанія легалізувала евтаназію. Конгрес остаточно схвалив відповідний законопроєкт, який набере чинності за три місяці. Таке право отримають усі повнолітні громадяни Іспанії. Для цього пацієнт мусить особисто оформити відповідне прохання у письмовій формі.
Тоді лікарська комісія розгляне запит протягом п'яти тижнів, упродовж яких людина мусить чотири рази підтвердити своє бажання. Відкликати заяву можна будь-якої миті. Натепер евтаназію вже легалізували в Бельгії, Люксембурзі, Нідерландах, Канаді, Колумбії, а також у деяких штатах Австралії та США.
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