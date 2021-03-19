Алжир содрогнулся от мощных подземных толчков (видео) [ Редактировать ]
Возле побережья алжирского города Беджая случилось мощное землетрясение, магнитудой 6 баллов. Здания получили серьезные повреждения.
Эпицентр был расположен в 20 км к северо-востоку от Беджая. Сотрясения достигли городов Батна, Алжир, и Аннаба. Обрушились старые здания, где в момент землетрясения не было жителей.
Отмечается, что население пострадавшего региона проживает в домах, которые являются уязвимыми для землетрясений. Известно, что главное управление гражданской защиты Алжира и Беджая рассказало о массовой панике, когда жители покинули свои дома.
Ранее мы писали, что в Новой Зеландии произошло мощное землетрясение. Толчки от землетрясения силой 5,1 балл наблюдались за 211 км на юго-запад от Ривертона,
Кроме того, на земном шаре за день случилось почти полторы сотни подземных толчков. Подземные толчки разной силы ощущались в Испании, Китае, Японии, Греции, Западной Турции, Исландии, Никарагуа и других стран, возле берегов Новой Зеландии магнитуда двух землетрясений достигала 7,3 и 8,1 баллов.
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