Новую Зеландию всколыхнуло землетрясение магнитудой 5,1. Толчки от землетрясения силой 5,1 балл наблюдались за 211 км на юго-запад от Ривертона.

Землетрясение Геологическая служба США (USGS) зафиксировала в 6:07 по киевскому времени.

Отмечают, что эпицентр глубины толчков - 31,1 км.

Как ранее сообщали, у берегов Филиппин произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0 балла по школе Рихтера.

Читайте также, в Индонезии в результате землетрясения погибли по меньшей мере 42 человека. Ранения получили более 600 жителей региона. Отмечается, что под завалами все еще находятся люди. Их число не уточняется.

Также мы писали о том, что на востоке Турции в провинции Ван произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла по шкале Рихтера. Очаг землетрясения находился на глубине 12,95 км.

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