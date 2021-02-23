В Новой Зеландии произошло мощное землетрясение [ Редактировать ]
Новую Зеландию всколыхнуло землетрясение магнитудой 5,1. Толчки от землетрясения силой 5,1 балл наблюдались за 211 км на юго-запад от Ривертона.
Землетрясение Геологическая служба США (USGS) зафиксировала в 6:07 по киевскому времени.
Отмечают, что эпицентр глубины толчков - 31,1 км.
Как ранее сообщали, у берегов Филиппин произошло мощное землетрясение магнитудой 7,0 балла по школе Рихтера.
Читайте также, в Индонезии в результате землетрясения погибли по меньшей мере 42 человека. Ранения получили более 600 жителей региона. Отмечается, что под завалами все еще находятся люди. Их число не уточняется.
Также мы писали о том, что на востоке Турции в провинции Ван произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла по шкале Рихтера. Очаг землетрясения находился на глубине 12,95 км.
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