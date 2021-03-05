Правительство пострадавших государств призвало своих граждан, живущих недалеко от побережья, срочно эвакуироваться/ фото: Pixabay

На земном шаре за день случилось почти полторы сотни подземных толчков. Самые сильные из них в настоящее время были зафиксированы на территории Новой Зеландии. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Подземные толчки разной силы ощущались в Испании, Китае, Японии, Греции, Западной Турции, Исландии, Никарагуа и других стран. Возле берегов Новой Зеландии магнитуда двух землетрясений достигала 7,3 и 8,1 баллов по шкале Рихтера.

Отмечается, что правительство пострадавших государств призвало своих граждан, живущих недалеко от побережья, срочно эвакуироваться, так как существовала угроза возникновения крупных цунами. При этом, в тихоокеанское государство Тонга накрыла волна, высотой 0,03 метра.

Фото: Ateobreaking

Читайте также, Новую Зеландию всколыхнуло землетрясение магнитудой 5,1. Толчки от землетрясения силой 5,1 балл наблюдались за 211 км на юго-запад от Ривертона, при этом эпицентр глубины толчков - 31,1 км.

Кроме того, в Тихом океане к юго-востоку от чилийского острова Пасхи произошло мощное землетрясение. Эпицентр землетрясения располагался в 1482 километра к юго-востоку от расположенного на острове Пасхи единого города Анга-Роа.

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