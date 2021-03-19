Перевод часов не отменили: Рада пересмотрит законопроект [ Редактировать ]
В пятницу, 19 марта, Верховная Рада Украины не смогла отменить перевод часов. Об этом сообщает со ссылкой на трансляцию заседания Верховная Рада.
Парламент отправил на повторное второе чтение соответствующий законопроект №4201 об исчислении времени в Украине.
Отметим, что профильный комитет рекомендовал в целом одобрить этот закон.
Напомним перевод часов на летнее время в 2021 году произойдет 28 марта в 3 часа ночи на 1 час вперед. Затем в октябре 2021 года в ночь с 23 на 24 октября еще раз нужно будет перевести стрелки часов на час назад, но этот перевод уже может стать последним.
Ранее мы также сообщали, когда православная и католическая Пасха в 2021 году.
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