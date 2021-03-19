В Херсонской области продолжается расследование убийства 7-летней Маши Борисовой. Односельчанин похитил ребенка, надругался над ней и задушил, а потом прятал тело ребенка в течение нескольких дней. В сети появилось видео "7 канала", где в сюжете о работе волонтеров ОО "лучшие люди Одессы" видно и убийцу девочки.

Он крутился возле журналистов и поисковиков и хладнокровно наблюдал за поиском Маши. На кадрах видео видно, что местные жители охотно общаются с волонтерами. 62-летний Николай, который подозревается в совершении преступления, стоит в стороне, курит и внимательно слушает, что говорят его односельчане. Он абсолютно хладнокровно слушал слова о том, что девочку могли похитить.

"Девочка была очень ласковая, доверчивая. Она могла к любому сесть в машину, в транспорт. У нас нет в селе злобных людей, которые могли бы поднять руку на ребенка. Я здесь 28 лет живу. У нас нет таких ненавистных людей", - рассказала жительница Счастливого в присутствии подозреваемого.

Видео "7 канала" было снято 10 марта. Девочка на тот момент уже была мертва и 11 марта ее тело было подброшено в одну из сельскохозяйственных построек, которую ранее обыскивали не один раз.

Напомним, в Херсонской области 7 марта пропала девочка. Поиски ребенка длились три дня, искали всем селом. Полиция рассматривала также вариант, что Маша могла сбежать самостоятельно. Сначала ее искали по месту жительства, позже следы привели полицейских на автостанцию.

Однако уже 11 марта тело 7-летней Маши Борисовой нашли в мешке за старым сараем. Полицейские установили, что смерть ребенка была насильственной. 14 марта 52-летнего подозреваемого в убийстве Маши Борисовой взяли под стражу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.