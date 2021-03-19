Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) провело успешные испытания центрального блока ракеты-носителя Space Launch System (SLS). Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Испытания проводились в космическом центре имени Джона Стенниса в штате Миссисипи. Национальное управление по аэронавтике сообщило, что четыре двигателя RS-25 самого большого элемента ракеты, который NASA когда-либо строило - центрального ракетного блока ракеты-носителя SLS, - работали на протяжении 8 минут 19 секунд.

Space Launch System - сверхтяжелая ракета-носитель для пилотируемых экспедиций за пределы орбиты Земли. Ее планируют использовать при осуществлении миссии Artemis 1, в рамках которой к концу 2021 года планируется отправить в испытательный полет вокруг Луны и обратно на Землю беспилотный космический корабль "Орион".

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Аrtemis II полетит к Луне с экипажем в 2023 году. Высадка на южный полюс Луны запланирована на третьем этапе миссии (Artemis III) в 2024 году.

Грузоподъемность ракеты составляет 95 тонн с возможностью увеличения груза, выводимого на опорную орбиту, до 130 тонн.

Два топливных бака в центральном блоке ракеты SLS содержат более 2,77 млн литров сверххолодного жидкого водорода и жидкого кислорода, которые служат топливом для двигателей RS-25.

Ранее сообщалось, что на орбите Земли взорвался спутник NASA.