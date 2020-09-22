NASA опубликовало план полетов на Луну [ Редактировать ]
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило обновленный план своей лунной программы Artemis. Согласно графику, первый беспилотный полет на Луну состоится в 2021 году.
Первая миссия Artemis I запланирована на 2021 год без космонавтов. Аrtemis II полетит с экипажем в 2023 году. Высадка на южный полюс Луны запланирована на третьем этапе миссии (Artemis III) в 2024 году.
Ранее сообщалось, что США готовят проект нового международного соглашения о добыче ресурсов на Луне - Artemis Accords. Американцы планируют привлечь к проекту Канаду, Японию, ОАЭ и ряд европейских стран. Россию привлекать не планируется.
Договор предусматривает создание "зон безопасности" вокруг будущих лунных баз. Они нужны, чтобы "предотвращать урон или помехи со стороны конкурирующих стран или компаний, действующих в непосредственной близости".
Напомним, что 7 апреля 2020 года президент США Дональд Трамп подписал указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне и других небесных телах. В документе говорится, что Соединенные Штаты не рассматривают космос в качестве "всеобщего достояния".
по теме
Землю охоронятиме "космічна варта"
NASA разом із Європейським космічним агентством підписали контракт, деталі якого ще не так давно здавалися науковою фантастикою
У НАСА хочуть відправити місію на Венеру
Схвалити відправку місій "Давінчі" і "Верітас" можуть уже до квітня 2021 року. У лютому венеріанський проєкт відібрали на отримання гранту у півмільярда доларів
США та Європа боронитимуть Землю від астероїдів
NASA разом із Європейським космічним агентством підписали контракт, деталі якого ще не так давно здавалися науковою фантастикою
Космічні амбіції: NASA збирається відправити місію для пошуку життя на Венері
У NASA розглядають можливість відправити одну або кілька місій на Венеру для пошуку життя
NASA будет передавать сообщения в космос с помощью лазеров
A по-прежнему испытывает трудности с отправкой и получением данных из далеких космических аппаратов