Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило обновленный план своей лунной программы Artemis. Согласно графику, первый беспилотный полет на Луну состоится в 2021 году.

Первая миссия Artemis I запланирована на 2021 год без космонавтов. Аrtemis II полетит с экипажем в 2023 году. Высадка на южный полюс Луны запланирована на третьем этапе миссии (Artemis III) в 2024 году.

Ранее сообщалось, что США готовят проект нового международного соглашения о добыче ресурсов на Луне - Artemis Accords. Американцы планируют привлечь к проекту Канаду, Японию, ОАЭ и ряд европейских стран. Россию привлекать не планируется.

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Договор предусматривает создание "зон безопасности" вокруг будущих лунных баз. Они нужны, чтобы "предотвращать урон или помехи со стороны конкурирующих стран или компаний, действующих в непосредственной близости".

Напомним, что 7 апреля 2020 года президент США Дональд Трамп подписал указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне и других небесных телах. В документе говорится, что Соединенные Штаты не рассматривают космос в качестве "всеобщего достояния".